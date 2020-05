„Nehřmělo, ale přišla bouřka a velký liják. Trvalo to asi hodinu a za tu chvíli napršelo osmatřicet milimetrů,“ zdůrazňuje jeden z místních František Příhoda. Oproti tomu v necelé čtyři kilometry vzdálené Sedlici napršelo o deset milimetrů méně.

Hasiče na pomoc přivolala Alena Šoulová. „Viděla jsem to asi první. Slyšela jsem hrozný hukot, tak jsem vykoukla z okna, abych zkontrolovala potok. Z minulosti už víme, že je problematický. Valilo se tady opravdu velké množství vody,“ líčí žena, která bydlí kousek od zaplaveného místa.

Hukot a valící se kusy dřeva

Kromě vody se potokem valila i zemina a kusy dřeva. „To bylo hrozné, někdo se tady mohl i vybourat. Některá auta měla vodu až do tří čtvrtin kol,“ vypráví Alena Šoulová, jak to v Želivě v sobotu v podvečer vypadalo.

Ačkoliv se voda domům vyhnula, příjezdovou cestu k nim jejich obyvatelům poměrně zkomplikovala. „My jsme naštěstí celkem vysoko, takže žádné škody nemáme. Příjezd k nám manžel o víkendu spravoval. Horší to budou mít chataři, cestu nahoru to podemlelo až na skálu, takže ti sem tam teď nedostanou,“ říká Šoulová.

Hospoda odolala

„Je klika, že bouřka netrvala déle, to by to odnesla i hospoda. To už jsme zažili asi před patnácti lety. Na silnici byla zhruba metrová vrstva kamení, písku, hlíny. Tenkrát to čistili několik dní,“ vzpomíná její manžel Oldřich.

Že obecní restaurace vyvázla bez újmy, potvrzuje i František Příhoda, který u ní v pondělí dopoledne uklízel zahrádku. „Sem se voda vůbec nedostala. Otázka je, jak je na tom stará hospoda. Ta je zamčená a majitel zatím nepřijel,“ přemítá.

Ani majitelé domů podél řeky si na škody nestěžují. „Já jsem o tom ani nevěděl. Jak je vidět, proud končil u sousedů. Dá se říct, že v našem konci je jediná známka sobotního deště to bláto a kalná řeka,“ krčí rameny jeden z obyvatel.

Metrový špalek urazil zábradlí

Na vině je podle místních kanál. „Je starý, kamenný a při přívalových deštích zkrátka nestačí. Vždy se ucpe a voda letí přes něj. Tentokrát nám přinesla i tenhle metrový špalek, který dokonce urazil zábradlí,“ ukazuje Pavel Moravec.

Podobnou situaci neřešili Želivští poprvé. „Jeden čas to tu bývávalo i dvakrát do roka. Už to kdysi vyplavilo i hospodu. Teď byl klid poměrně dlouho, ale to bylo nejspíš i tím, že je sucho,“ zamýšlí se Moravec.

„Nahoře by bylo potřeba udělat nějaký suchý polder, aby přívalové deště zachycoval. Ono se to nezdá, ale ten kopec za námi je poměrně prudký a voda cestou dolů nabere rychlost. Většinou vše končí na silnici,“ dodává Šoulová.

Začneme to řešit už v příštím týdnu, slibuje starosta Želiva

/ROZHOVOR/ Situaci kolem tohoto problémového místa chce řešit i starosta Želiva Miroslav Buňata. Kromě toho, že si naplánoval schůzky s několika odborníky, zorganizoval i úklid příjezdové cesty k chatám.



Podle místních byl na vině kanál, který přívalové deště nestačí pobírat. Je to pravda?

Ano, teď ho řešíme. Bavíme se o technických záležitostech a lepším roštu, tak, aby když tam připlave nějaký nepořádek, se nám to neucpávalo.



Plánujete i nějaká další opatření?

Určitě. Budu mít schůzku s člověkem, který se zabývá východiskem z těchto problémů. Budeme se snažit, abychom vodu co nejvíce zpomalili a nedocházelo k takovýmto povodním. Začneme to řešit možná už v příštím týdnu.



Šlo by alespoň částečně změnit i ráz krajiny?

Je pravda, že na takovéto záplavy to má opravdu velký vliv. Navíc déšť byl prudký a nestihlo se to vsáknout. Budu jednat se zemědělským družstvem, jestli by šla část této lokality trvale zatravnit, případně zda by tam mohli sázet plodiny, které by vodu alespoň částečně zachytily.