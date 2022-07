Když minulý pátek partneři z dovolené nedorazili, začali se po nich shánět příbuzní a kamarádi. Poté, co v pondělí 25. července objevila horská služba jejich prázdné auto na parkovišti v Národním parku Écrins, už mnozí o ně začali mít obavy. Děsili se, že se jim stalo něco hrozného. „Náš milovaný učitel se měl minulý pátek vrátit z francouzských Alp. Do Čech však nedorazili, telefony mají nedostupné. Rodina i my studenti o ně máme velký strach, doma na ně čekají dvě krásné dcery,“ napsala jedna ze studentek na sociální síti.

Pětačtyřicetiletý učitel angličtiny pracoval na střední zdravotnické škole ve Žďáře nad Sázavou. O tři roky starší manželka pak v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Sportovně založený pár s největší pravděpodobností plánoval výstup na vrchol Écrins. Mezitím se ještě stihli podívat na slavný závod Tour de France. Od té doby však o nich nikdo nic neví. Národní park Écrins je rozlehlé území jižně od Grenoblu. Faktem je, že tamní terén je místy velmi náročný a obtížně přístupný, navíc bez mobilního signálu.

Strach o manželský pár neskrývala ani ředitelka střední školy Marie Vystrčilová. „Oba jsou velcí sportovci. Věnují se sportu od cyklistiky až po plavání. Ve Francii se byli podívat i na Tour de France. Pokud vím, s dětmi byli naposledy v kontaktu minulý čtvrtek. Je to hrozné a špatně se mi o tom mluví,“ svěřila se Deníku.

Pátrala po nich francouzská policie i horská služba

Česká policie po nich vyhlásila pátrání v pondělí 25. července. „Rodinný příslušník se obrátil na policii s tím, že dvojice odjela do oblasti francouzských Alp. Oba jsou ale nekontaktní a rodina o ně má obavu. Ve Francii po nich pátrají tamní policisté a členové horské služby. S francouzskou stranou komunikujeme prostřednictvím zastupitelského úřadu,“ informovala policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

O celé věci ví také na ministerstvu zahraničních věcí. „Naši kolegové ze zastupitelského úřadu v Paříži intenzivně spolupracují s místními záchrannými složkami. Další informace nebudeme s ohledem na rodinu v tuto chvíli sdělovat,“ uvedla mluvčí ministerstva Mariana Wernerová.

Po dvojici manželů doma zůstaly dvě děti. Po návratu rodičů z Francie měli všichni odjet na společnou dovolenou.

Na sociálních sítích se také objevila mapka místa, kde se našlo auto, s nímž Marek a Pavla po Francii cestovali. „Pokud se nacházíte někde v těchto místech, ptejte se ostatních, případně kontaktujte policii,“ apelovali na veřejnost lidé na sociálních sítích.