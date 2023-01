Na seznamu výjezdů hasičů je například nehoda na Jihlavsku. Došlo k ní v pátek. Po páté hodině večer jela po silnici mezi obcemi Batelov a Nová Ves řidička auta Ford. Při jízdě na přímém úseku vyjela nejprve do protisměru a následně mimo komunikaci na sráz, kde auto narazilo do stromu. Při dopravní nehodě utrpěla zranění spolucestující v autě, kterou záchranka odvezla na ošetření do jihlavské nemocnice. Další případy byly například pomoc imobilní osobě, uhašení hromady dřeva nebo otevření zabřeného bytu.

Horší to bylo v Havlíčkově Brodě, kde došlo v pátek kolem půl páté odpoledne v k dopravní nehodě. Řidič auta Škoda Fabia projížděl křižovatku z ulice Pražská a odbočoval na ulici Masarykova, kde v tu dobu přecházel po přechodu člověk. Došlo ke srážce. „ Chodec po nárazu upadl na komunikaci, zranil se a byl zdravotnickou záchrannou službou převezen do havlíčkobrodské nemocnice,“ upřesnila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Dopravní nehodu policisté šetří.

Kromě těchto několika vážných událostí byl podle zdravotnických záchranářů Silvestr poměrně klidný. „Silvestrovská noc patřila z našeho pohledu k těm klidnějším. Pomoc v souvislosti s oslavami potřebovalo tak deset lidí,“ konstatoval mluvčí záchranky Petr Janáček. Polovinu z nich tvořily úrazy způsobené pádem. „Dále v naší péči skončily tři osoby po fyzickém napadení a do nemocnice bylo nutné transportovat dva pacienty intoxikované alkoholem. Co se týče úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou, tak v letošním roce nemusela naše záchranka řešit ani jeden,“ doplnil Janáček.

Poměrně klid byl i z pohledu policie. "V době od Silvestra šesté hodiny večer do rána Nového roku přijali policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 64 nejrůznějších oznámení. Jednalo se o stížnosti v souvislosti s používáním zábavní pyrotechniky, dále policisté řešili oznámení týkající se rušení nočního klidu, agresivních opilých osob, konflikty mezi příbuznými a opilé osoby, které byly ve stavu, kdy už nebyly schopny se o sebe postarat. Ve čtyřech případech museli policisté odvézt osobu na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění," upřesnila policejní mluvčí.

Policisté řešili například rvačku tří mužů, ke kterému došlo na Nový rok před třetí hodinou ráno v podniku ve Žďáru nad Sázavou. Na Silvestra kolem šesté hodiny večer zasahovali policisté v obci Bítovčice a opilý muž skončil na protialkoholní záchytné stanici. Policisté řešili také oznámení o nálezu munice, která byla na Silvestra nalezena v katastru Stříteže na Třebíčsku. Přivolaný policejní pyrotechnik granát zajistil a odvezl k odborné likvidaci.