Podle soudu se řidič v době střetu řítil městem rychlostí přes 83 kilometrů v hodině. Nehoda se stala poblíž čerpací stanice, kde je nařízená dokonce padesátka. „Žena přecházela přes silnici v místě, kde nebyl přechod pro chodce. Při střetu utrpěla těžké zranění, kterému na místě podlehla,“ informovala tehdy policejní mluvčí Dana Čírtková.

Odsouzenou, která obvinila dozorce ze Světlé z mučení, v dětství týral otec

Havlíčkobrodský soud minulý měsíc řešil další nehodu ze Ždírce nad Doubravou, která se stala v březnu před dvěma lety a bylo jen otázkou štěstí, že také neskončila tragicky.

Šlo o srážku kamionu s osobním vlakem. Příčinou vážné nehody bylo přehlédnutí výstražného signálu u přejezdu řidičem kamionu. Řidič nákladního auta Josef Vajo byl obviněn z obecného ohrožení z nedbalosti a dostal dva a půl roku s podmínkou na tři roky. Ani on neunikl zákazu řízení. Usednout za volant nesmí tři roky. I v tomto případě je rozsudek pravomocný.

Ve vlaku v době srážky cestovalo pět cestujících. Nikdo z nich se vážně nezranil. Řidiče vrtulník transportoval do nemocnice. Svého řidičského selhání u soudu litoval. „Je to moje vina. Kdybych to mohl vrátit, udělal bych to,“ řekl Vajo a za své chování se poškozeným omluvil. Nejhůř dopadla strojvedoucí, která má po nehodě přetrvávající psychické problémy.

Cesta z diskotéky skončila smrtí

Kriminalisté zatím marně pátrají po řidiči, který na podzim 2019 nedaleko Ždírce nad Doubravou na silnici poblíž Sobíňova srazil šestnáctiletého mladíka. Ten se pravděpodobně vracel z tamní diskotéky. Jeho tělo bylo nalezeno bez známek života vedle silnice. „V tomto případě se bohužel vyšetřování nijak neposunulo,“ informovala aktuálně Čírtková.

Tělo mladíka ze Ždírce nad Doubravou našli na silnici mezi obcemi náhodní kolemjdoucí 12. října kolem druhé hodiny ranní. Hlavní vyšetřovací verzí je, že mladík zemřel po střetu s neznámým vozidlem. Násilnou smrt kriminalisté vyloučili.

Říhovi nemohou zajet na vlastní dvorek. Spor se ve Světlé vleče už jedenáct let

Policie žádala o spolupráci i veřejnost. Vyšetřovatelé sázeli také na záběry z kamer v širším okolí. Nakonec vytipovali osobní auto, pravděpodobně světlé barvy, které kamera zachytila na kruhovém objezdu ve Ždírci nad Doubravou. Podle policie mohlo jít o VW Passat combi, VW Golf combi, VW Bora combi, VW Polo combi, Škoda Octavia combi I. „Toto vozidlo na kruhový objezd najelo od obce Sobíňov a po vyjetí z druhého výjezdu pokračovalo zřejmě směrem na Krucemburk. Další jízdu však už kamery nezaznamenaly“ uvedla již před časem k záznamu policejní mluvčí.

Kriminalisté vyzvali řidiče auta, aby se jim přihlásil. Jestli se tak stalo, není známo. Se svým svědectvím se mohli přihlásit i další osoby, které by mohly mít informace ke zmiňovanému autu nebo k celému případu. Volat mohou stále, a to na linku 158 nebo na telefon 974 271 326 či 974 271 320.