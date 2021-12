„Na tomhle přejezdu bývají nehody docela časté, je nebezpečný a kritický. Letos je to poprvé, naposledy se to stalo loni. Děje se to snad každý druhý rok. Celkem jsem podobných nehod zažil dost možná už sedm. Dnešní je extrém, většinou bývají menší. Auto například jen sklouzne do vlaku a skončí to rozbitým nárazníkem. Je zázrak, že nikdo nezemřel. Přesto je jen otázkou času, kdy se stane něco horšího,“ obává se starosta. Ráno byl po srážce vozidel zraněný řidič spolu s průvodčí a s cestujícím z vlaku.

Děsivá srážka u Rožné: převrácený náklaďák, vlak ve strouze a tři zranění lidé

Statistiky vlakových nehod na Vysočině za rok 2021 do 31. listopadu

* Počet úmrtí: 5

* Počet zranění: 7

* Mimořádných událostí: 54



Statistiky vlakových nehod na Vysočině za rok 2020

* Počet úmrtí: 5

* Počet zranění: 12

* Mimořádných událostí: 69

Podle starosty je v místě špatný terén. „Nepřehledné to mají řidiči i strojvedoucí. Pokud jede vlak ze stanice Rožná, tak vyjede z ostré zatáčky. Vůbec není vidět. Z druhé strany je to už lepší. U trati jsou taky vysoké tarasy, které stěžují přehled. Silnice je navíc z kopečka, takže je problém auto ubrzdit, pokud silnice namrzne. Dneska ráno padal jemný déšť a vytvořila se ledovka,“ vysvětluje Pokorný. Sám přitom podobnou zkušenost s přejezdem má. „Pod žádný vlak jsem nevjel, ale už se mi stalo, že jsem měl problém v zimě zastavit,“ prozrazuje.

Přejezd, přes který vlaky přejíždí, je hojně využívaný. Závory tam přesto chybí. „Nemůžeme s tím nic dělat, ten pozemek nám nepatří. Komunikace je krajská. České dráhy tam po jedné nehodě přidaly světelnou signalizaci. To je ale pořád málo. Kdyby to bylo na nás, tak tam závoru dodáme. Je to rizikové místo. Dneska to auto bylo na maděru,“ dodává starosta Rožné.

Správa železnic ještě nehodu prověřuje. „Doplnění přejezdu závorami v nejbližším době neplánujeme. Je zabezpečený zařízením se světelnou a zvukovou signalizací. Jde o standartní vybavení. Za posledních deset let došlo na tomto přejezdu pouze k jedné vážné kolizi vlaku s osobním automobilem. Obešla bez zranění i větších materiálních škod,“ říká mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Trať by měla být průjezdná kolem čtvrté hodiny. „Na místo jsme už vyslali vyprošťovací vlak. Zatím je v úseku náhradní autobusová doprava, takže cestující by neměli být nijak omezení,“ doplňuje Gavenda.

Riskantní předjíždění mezi Bíteší a Ořechovem: řidič trefil protijedoucí auto

Nehoda na přejezdu u Rožné není jediná situace, kdy se vlak srazil s autem. Naposledy ke srážce došlo v říjnu u Myslibořic na Jihlavsku. Při střetu tehdy zemřel řidič.