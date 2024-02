Osmadvacetiletý řidič zavinil na Masarykově náměstí nehodu čtyř aut. Tři lidé skončili v nemocnici.

Srážka čtyř aut na náměstí v Pelhřimově. Foto: poskytla PČR

Mladý řidič způsobil dopravní nehodu čtyř aut v Pelhřimově ve středu jednatřicátého ledna kolem druhé hodiny odpoledne. „Osmadvacetiletý řidič jel s osobním vozidlem BMW od ulice Růžová směrem k ulici Poděbradova, nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného osobního vozidla Hyundai,“ popsala začátek nehody policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Následovala řetězová reakce. „Vozidlo BMW po střetu dále narazilo do dalšího zaparkovaného vozidla Škoda a to narazilo do automobilu Ford, který stál za ním,“ pokračovala mluvčí.

Při nehodě se zranil jak řidič BMW, tak další dva lidé, kteří seděli v nabouraných autech. Všechny zraněné převezli záchranáři do jihlavské nemocnice. Dechová zkouška nepotvrdila u řidiče BMW požití alkoholu. Policie ale zjistila, že mladý řidič nemá řidičský průkaz. „Při nehodě vznikla škoda ve výši 460 tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří,“ doplnila Lébrová.