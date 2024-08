Zraněná chodkyně a poškozený dům. To je výsledek dopravní nehody z Pelhřimova na ulici Křemešnická. Sedmačtyřicetiletý řidič totiž špatně zabrzdil své auto. Při nehodě vznikla škoda zhruba za třicet tisíc korun.

Co se přesně stalo, popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Auto se rozjelo, srazilo chodkyni a narazilo do domu. Poškodil přitom výlohu, sokl, kovový stojan i předměty a květiny vyskládané před domem. Padesátiletá žena utrpěla zranění a záchranka ji převezla na ošetření do nemocnice. Policisté provedli šetření, při dechové zkoušce požití alkoholu nezjistili,“ doplnila s tím, že dopravní nehodu policisté šetří.