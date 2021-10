Policisté zjistili, že by se matka s dítětem mohla v současné době pohybovat na Ústecku, Děčínsku, zejména pak v lokalitě Rumburku a Krásné Lípy. Může být ale i v jiném kraji. Dívka je vysoká přibližně 170 centimetrů, je štíhlé postavy, má středně dlouhé černé vlasy a hnědé oči. „Dle zjištěných informací by mohla používat dětský kočárek s bílou korbou a červenou stříškou,“ dodala mluvčí. Veřejnost může informace poskytnout na lince 158.

Žena byla i s téměř tříměsíční dcerou umístěna ve středisku výchovné péče v Černovicích na Pelhřimovsku, prvního srpna se však nevrátila z povolené odpolední vycházky. „Do současné doby se do zařízení pro mládež nevrátila a je nekontaktní,“ uvedla policejní mluvčí Stanislava Rázlová a poprosila veřejnost o pomoc. Policisté vyhlásili celostátní pátrání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.