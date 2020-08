Oznámení o nehodě na silnici I/34 přijali policisté v sobotu krátce před půl čtvrtou ráno.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

„Řidič nákladního automobilu s návěsem projížděl po silnici od Pelhřimova směrem na Humpolec. Plně se nevěnoval řízení nákladní soupravy, přejel vlevo do protisměru, kde narazil do kovových svodidel. Poté pokračoval vlevo do silničního příkopu, kde narazil do stromu. Ten nákladní soupravu zastavil,“ popsala nehodu policejní mluvčí Dana Čírtková.