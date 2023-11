Sněžení komplikuje dopravu na Vysočině. Policisté na Vysočině vyjížděli v noci na středu k desítkám nehod. Na dálnici D1 u Humpolce se srazily čtyři kamiony. Nehoda blokovala v noci a ráno směr na Prahuo. Jeden z řidičů nehodu nepřežil.

Ranní foto z místa nehody čtyř kamionů na dálnici D1 u Humpolce. | Foto: Policie ČR

Nehoda blokovala dopravu na dálnici i ve středu ráno kolem půl deváté. „Probíhá odstraňování přívěsu z havarované nákladní soupravy, odklízení trosek ze středových svodidel a sankce vyteklé nafty," informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Uvolnit pravý jízdní pruh a krajnici se podařilo před půl jedenáctou dopoledne.

Nehoda se stala deset minut po jedenácté hodině. V místě postupně havarovaly čtyři nákladní auta. Řidič nákladní soupravy s přívěsem jel ve směru na Brno. Dostal smyk, prorazil svodidla a vjel do protisměru. V tu chvíli jel ve směru na Prahu další řidič kamionu s návěsem a začal prudce brzdit. „Ke střetu vozidel nedošlo, ale jeho vozidlo se dostalo do smyku a zlomilo se do jedničky. Následně řidič zastavil s jízdní soupravou částečně v pravém jízdním pruhu a z vozidla vystoupil,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

K nehodě v té chvíli přijížděl další kamion, který začal prudce brzdit. A i jeho vůz dostal smyk. „Řidič strhl řízení do levého jízdního pruhu, kde narazil do stojícího kamionu a zřejmě srazil jeho řidiče, který byl mimo vozidlo. Tento řidič utrpěl těžké zraněně, kterému na místě podlehl,“ sdělila mluvčí.

Do již havarovaných nákladních aut narazil vzápětí ještě čtvrtý kamion. Při této srážce se zranil jeden z řidičů a zasahující policista, které zdravotníci převezli do pelhřimovské nemocnice.

Dálnice ve směru na Prahu byla neprůjezdná. V noci se podařilo zprůjezdnit sjezd z dálnice D1 na 90. km u Humpolce. „Policisté v tomto místě stahovali auta z dálnice a znovu je naváděli na dálnici na nájezdu u Humpolce směrem na Prahu. Toto regulování dopravy si celou noc vyžádalo přítomnost několika policejních hlídek,“ uvedla Čírtková.

Vyprošťování havarovaných vozidel a úklid komunikace, včetně opravy středových svodidel trvá i ve středu ráno. „Nelze zatím odhadovat, kdy bude místo ve směru na Prahu plně průjezdné. Směr na Brno byl v místě s opatrností průjezdný a je tomu tak i nyní. I dneska apelujeme na řidič, aby dbali při jízdě zvýšení opatrnosti,“ dodala mluvčí.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek