Dvě auta se srazila v Pelhřimově. Opilý řidič škodovky tam vjel do protisměru. Policisté mu naměřili téměř tři promile.

Nehoda se stala ve čtvrtek krátce před pátou hodinou odpoledne. Čtyřicetiletý řidič jel autem značky Škoda Fabia po ulici Humpolecká, směrem od centra. S vozem přejel do protisměru, kde se srazil s projíždějícím Mini Cooperem.

Při dechové zkoušce naměřili policisté řidiči škodovky 2,70 promile alkoholu. „Opakované dechové zkoušky přítomnost alkoholu potvrdily a vykázaly hodnoty ještě vyšší. Policisté muže zajistili a převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění,“ informovala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Škoda na autech je přes sto šedesát tisíc korun. Při nehodě se nikdo nezranil.

