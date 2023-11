/FOTO/ Na dálnici D1 u Humpolce leží gauč. Tohle kuriózní oznámení přijali v úterý těsně před sedmou hodinou večer policisté na Vysočině. A krátce poté i o nehodě, když do sedací soupravy narazil řidič s kamionem.

Gauč vypadl na 88. kilometru dálnice D1 u Humpolce na Vysočině. | Foto: Policie ČR

Srážku s gaučem kolem sedmé hodiny oznámil řidič nákladního auta značky Volvo s návěsem. „Řidič uvedl, že mu gauč spadl přímo do jízdní dráhy před nákladní tahač a on na tuto situaci nedokázal adekvátně zareagovat. Narazil přední částí tahačem do jedné z částí sedací soupravy, která ležela na dálnici uprostřed pravého jízdního pruhu,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. Při nehodě se nikdo nezranil.

Řidič kamionu s návěsem vyjel u Čížkova mimo silnici a převrátil ho na bok

Mezitím se policistům ozval muž stojící na parkovišti u dálnice s tím, že gauč postrádá. Osmapadesátiletý muž měl sedací soupravu naloženou na přívěsném vozíku. „Při jízdě v pravém jízdním pruhu ale gauč z přívěsného vozíku spadl, protože nebyl řádně upevněný,“ sdělila mluvčí.

Nákladní auto bylo po nehodě pojízdné a mohlo z místa odjet. Pracovníci Správy a údržby dálnic za pomocí policistů sedací soupravu naložili a převezli o kilometr dál, kde si ji převzal majitel. Policisté mu na místě dali pokutu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Ze zchátralé budovy na nádraží v Humpolci je moderní výrobní areál

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni