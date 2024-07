K nehodě došlo po půl osmé ráno. Řidička motocyklu jela od Pacova na Bedřichov. Stejným směrem jelo vozidlo Dacia, jehož řidič začal odbočovat.

„Řidička motocyklu vyjela do silničního příkopu, kde narazila do stromu. Při nehodě utrpěla vážná zranění a byla transportována do nemocnice. Dechovou zkoušku u ní vzhledem ke zraněním nebylo možné provést, byl nařízen odběr krve," řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

U řidiče vozidla byla dechová zkouška negativní. Ke střetu motorky a auta nedošlo.