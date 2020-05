Motorkářů už jsou plné silnice. Nehody, v nichž figurují, tak začínají plnit statistiky. Přibyl i případ z uplynulého prodlouženého víkendu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

„Vážné zranění si v pátek 8. května přivodil čtyřiapadesátiletý řidič motocyklu Harley Davidson. Před desátou hodinou dopoledne jel po silnici ve směru od Zvole na Branišov. V klesání při jízdě do zatáčky zachytil při náklonu motorky o povrch vozovky, dostal smyk, nezvládl ho a vjel do příkopu,“ popsala průběh nehody krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. Muž skončil v novoměstské nemocnici. Policisté neprokázali, že by před jízdou pil alkohol, na motorce vznikla předběžně vyčíslená škoda čtyři sta tisíc korun.