Dalšího řidiče, který neměl za volantem co pohledávat, zastavili policisté na Pelhřimovsku. V pátek 29. prosince jel v Humpolci řidič vozidla Hyundai a kolem deváté hodiny večer auto na ulici 5. května zastavila hlídka.

Policejní auto, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lada Součková

„Při dechové zkoušce u čtyřiačtyřicetiletého řidiče naměřili policisté hodnotu 1,44 promile alkoholu. Také opakované zkoušky u něho ukázaly obdobné hodnoty,“ sdělila mluvčí policistů Jana Kroutilová.

Policisté opilému řidič další jízdu zakázali a na místě muži zadrželi řidičský průkaz. Je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují.

Výtečníka se třemi promile zastavili v Humpolci policisté na začátku listopadu. O případu se dočtete ZDE.

Tolerance alkoholu za volantem je v České republice nulová. Alkohol za volantem v souvislosti s koncem roku se opakuje pravidelně. Nezodpovědní řidiči usednou za volant přímo 31. prosince, spousta dalších si pak zavaří na Nový rok. To, co vypadalo jako kocovina, se při dechové zkoušce ukáže jako zbytkový alkohol. Někdy to skončí pokutou a zákazem řízení, někdy ale nehodou, která může mít tragické následky.

Jaké jsou postihy?