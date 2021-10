Před domem muž nezvládnul řízení a havaroval. Při dopravní nehodě došlo k tak vážnému zranění, že muž musel být letecky transportován do nemocnice v Brně. U muže policisté provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem. Měl skoro jedno promile. Ke zranění jiných osob nedošlo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.