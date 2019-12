Pelhřimovsko – Dvě dopravní nehody na úseku dlouhém zhruba šest kilometrů zaměstnaly v sobotu 7. prosince brzy ráno hasiče z pacovské profesionální stanice Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Nehoda kamionu u Rozkoše na okraji Humpolce. | Foto: HZS kraje Vysočina

Krátce po půl šesté vyjížděli profesionální hasiči ze stanice v Pacově do Hořepníka, odkud měli ohlášenou nehodu osobního automobilu v příkopu s jednou zraněnou osobou. O necelou hodinu později jeli znovu pacovští hasiči do Samšína, kde narazilo osobní auto do stromu. Tato nehoda se obešla bez zranění.