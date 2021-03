Dopravní nehoda v sobotu, krátce před půl devátou ráno. Pětačtyřicetiletý muž havaroval mezi obcemi Polesí a Počátky na Pelhřimovsku.

Dopravní nehoda se stala v sobotu krátce před půl devátou ráno. Řidiče museli z vozu vyprostit hasiči. | Foto: ZZS Kraje Vysočina

„Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a sjel do příkopu, kde narazil do stromu," sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.