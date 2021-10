Policisté dvojici v neděli vypátrali v obci u Letohradu na Orlickoústecku. Oba jsou v pořádku. Policisté nyní budou zjišťovat, co bylo důvodem jejich skrývání.

Dívka se podle informací policistů pohybovala v doprovodu devětadvacetiletého přítele své matky. „I on byl zanesený do databáze pohřešovaných,“ řekla v pátek policejní mluvčí Dana Čírtková.

