Jednu noc ale dívky zanedbaly, byly už ze zimy a nekončícího deště unavené. „Když jsme se ráno vzbudily, jídelna vypadala hrozně. Prkna ve střeše se rozjela od sebe a plachta se celá naplnila vodou. Pod váhou vody začaly postupně praskat kulány, na kterých jídelna stála a nakonec byla vejpůl. Do toho všeho stále pršelo, přes táborové náměstíčko se valila voda a hladina reky se zvedala,“ vzpomíná na chvíle, kdy se čtyři vedoucí musely rozhodnout, jak dál.

I když byla ve hře možnost zavolat rodičům a tábor předčasně ukončit, pustili se všichni do velké záchranné akce a ještě ten den měli teplou večeři. Mokré spacáky a oblečení se usušily nad kamny a bylo dobře. Nyní je Kateřina ráda, že to s dalšími skauty nevzdala. „Nejlepším lékem byla dobrá nálada a teplý čaj. Nakonec z toho byl docela zážitek,“ usmívá se závěrem.

Ač jsou skauti zvyklí si vždy nějak poradit, ne vždy se podaří vše zvládnou svépomocí. Noční přesun nyní mají za sebou účastníci skautského tábora v Libici nad Doubravou, kromě přívalů vody jim vítr vzal dva stany. Hasiči tam dle mluvčí Petry Musilové před desátou hodinou večerní evakuovali čtyřicet dětí.

Do budovy místní školy se dostaly v pořádku a bez zranění. „Všechny děti jsou v pořádku, přes noc byly v suchu,“ potvrdila v pátek ráno mluvčí skautů Barbora Trojak. Dlouho se ale v azylu táborníci nezdrželi. „Děti se vrací zpátky na tábor. Stany, co jim vítr poškodil, postavili a mohou zpět,“ informoval Deník v pátek dopoledne starosta městyse Václav Venhauer.

Tábor v Křelovicích

V pátek dopoledne pak hasiči evakuovali také tábor v Křelovicích na Pelhřimovsku. Kvůli rozlité řece se muselo třicet dětí a dvaadvacet dospělých přesunout do tělocvičny v Červené Řečici, informovala mluvčí hasičů.

Rychlé opuštění táborů zažilo více dětí, než by se mohlo zdát. Každoročně někoho potká i na Vysočině. Třeba loni se museli táborníci od zříceniny hradu Aueršperk přesunout do základní školy v Bystřici nad Pernštějnem.

Je to zejména proto, že táborníci potřebují vodu a tak staví stany poblíž vodních toků. A ty se při deštích rozvodňují.

Někteří rodiče jsou v takových chvílích vystrašení, jiní vše berou s nadhledem. Říkají, že děti budou mít zážitek a nebojí se, že by zkušení vedoucí tuto situaci nezvládli. „Nebezpečí týkající se přírodních živlů se nedá vyloučit a nemůžeme ho zlehčovat. Věřila bych, že pro část dětí je to primárně dobrodružství, ale určitě tam budou i takové, které se budou bát,“ řekla k tématu Barbora Trojak a dodala: „Evakuací ale probíhá minimum. Máme tisíc sto táborů za prázdniny a evaukované jsou jednotky.“

Počasí však v noci ze čtvrtka na pátek potrápilo i ty, kteří zůstali doma. Tisíce domácností byly kvůli padajícím větvím a stromům bez elektrické energie, nezastavili se ani hasiči, jejichž počet výjezdů se počítal na stovky. Nejvážnější situace byla podle mluvčí hasičů na Brodsku. Tam také spadl strom na projíždějící auto. Nikdo se nezranil, škoda je ale téměř půl milionu.