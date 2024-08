Řidička v Žirovnici jela příliš rychle a narazila do stromu. Zasahoval vrtulník; Zdroj: Se souhlasem policie

Jiří Kašpárek dnes 12:36

Jela nepřiměřenou rychlostí a po projetí zatáčky narazila do stromu. Náraz řidičku škodovky odmrštil do příkopu. K dopravní nehodě došlo v pondělí v Žirovnici. Při nárazu se žena zranila a vrtulník ji letecky transportoval do českobudějovické nemocnice.