Řidička v Pelhřimově nezvládla řízení a narazila do výlohy obchodu. Víkendová dopravní nehoda však není ojedinělým kuriózním případem na Pelhřimovsku. Před pár měsíci se ve městě stala podobná nehoda. V okrese havarovalo také letadlo či mlékárenský vůz. Jindy řidičce v cestě stály domy. Na vině bývá i alkohol. Připomeňte si další zvláštní nehody za poslední rok z Pelhřimovska.

Řidička nabourala drogerii: Do prodejny na ulici Pražská v Pelhřimově vjela pětadvacetiletá řidička, která nezvládla řízení. Při dopravní nehodě žena poničila výlohu obchodu. Vznikla přitom škoda za více než půl milionu korun.

Policejní mluvčí Michaela Lébrová ujistila, že k žádnému zranění nedošlo. „Policisté provedli šetření, místo ohledali a zadokumentovali. Dechová zkouška byla u řidičky negativní. Dopravní nehoda byla s řidičkou vyřešena na místě uložením pokuty v příkazním řízení,“ popsala nedělní nehodu.

Řidič najel do supermarketu: Do vestibulu prodejny Penny marketu v Pelhřimově najel řidič v květnu. Při nehodě se nikdo nezranil. Řidič osobního vozidla narazil při couvání do hlavního vchodu u prodejny. Dechová zkouška u řidiče byla negativní.

Na místě zasahovali hasiči, kteří místo ohraničili páskou. Dále havarované vozidlo zabezpečili proti požáru a proti úniku provozních kapalin.

Řidičce stály v cestě domy: S couváním měla v Humpolci v červenci problém sedmasedmdesátileté řidičce, která několikrát narazila do zdi.

„Řidička vycouvávala z parkovacího stání, přičemž najela na chodník a narazila zadní částí auta do zdi domu. Následně chtěla vyjet zpět na komunikaci, místo toho ale přejela přes silnicí a narazila přední částí vozidla do fasády jiného domu. Poté vycouvala zpět na silnici, nedokázala ale včas zastavit a opět narazila do zdi domu,“ popsala kuriózní nehodu policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Při dopravní nehodě se řidička zranila a sanitka ji převezla na ošetření do pelhřimovské nemocnice. Řidička nebyla opilá. Při nehodě vznikla předběžně vyčíslená škoda za sto tisíc korun.

Havaroval kamion s mlékem: Kamion vezoucí mléko havaroval v březnu na obchvatu Lukavce na Pelhřimovsku. Zkomplikoval tím v místě nehody dopravu.

Kamion s mlékem se u Lukavce vyboural po deváté hodině ráno. „Řidič najel na krajnici, ta se utrhla a došlo k převrácení přívěsu,” uvedla mluvčí policie na Vysočině Michaela Lébrová. Řidič se nezranil.

V Kejžlicích spadlo letadlo: Letadlo havarovalo v březnu při přistání na letišti u Kejžlic na Pelhřimovsku. Nehoda se stala pravděpodobně kvůli silným poryvům větru. Pilot i spolujezdec vyvázli bez zranění.

Při přistání si letadlo poškodilo podvozek. „Škoda je odhadnutá na nejméně sto tisíc korun,” uvedla mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková. V letadle seděli padesátiletý pilot a jeden pasažér, při havárii se nezranili.

Auto skončilo v potoce: V potoce skončilo auto v Červené Řečici na Pelhřimovsku. Rozjelo se samo poté, co jej muž nešikovně nastartoval. Neobvyklá nehoda se stala v únoru. Auto tam samo sjelo do potoka poté, co jej důchodce nastartoval zvenčí.

„Muž stál mimo vozidlo u dveří řidiče, jednou nohou sešlápl spojku a nastartoval. Noha mu ale sklouzla z pedálu a auto se bez něj rozjelo,” uvedla mluvčí policie na Vysočině Michaela Lébrová.

Havaroval opilý nezletilý mladík: Přes dvě promile měl v únoru šestnáctiletý mladík, který se Kamenicií nad Lipou proháněl v autě značky Alfa Romeo. Naboural přitom školu.

Nehoda se stala v ulici Vackova. Mladík bez řidičáku jel autem Alfa Romeo od ulice Pelhřimovská. „Na kruhovém objezdu dostal s vozidlem smyk, který nezvládl. Přejel na vyvýšený obrubník, od kterého se ve smyku odmrštil. Poté přejel přes protisměrný jízdní pruh na chodník, kde se vozidlo střetlo s budovou školy a kabelovou skříní,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Policisté dali mladíkovi, který nemá řidičský průkaz, dýchnout. Naměřili mu přes dvě promile alkoholu. To potvrdili i opakované zkoušky. „Mladík se následně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve v nemocničním zařízení. Poté byl mladík převezen na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění,“ doplnila mluvčí. Při nehodě se nikdo nezranil. Škoda je předběžně sto deset tisíc korun.

Cyklista nadýchal skoro čtyři promile: Silně opilý cyklista havaroval v srpnu v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku. Muž policistům nadýchal přes tři a půl promile alkoholu. Při nehodě se lehce zranil a skončil v nemocnici.

Silně podnapilý dvaatřicetiletý cyklista nezvládl v sobotu večer svou jízdu na kole v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku. V opilosti havaroval a upadl na silnici. „Dechová zkouška u cyklisty vykázala hodnotu 3,69 promile alkoholu v dechu. Pozitivní výsledek měla také opakovaná dechová zkouška - 3,84 promile alkoholu v dechu," uvedla mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.