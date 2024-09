/FOTO/ Do prodejny na ulici Pražská v Pelhřimově vjela pětadvacetiletá řidička, která nezvládla řízení. Při dopravní nehodě žena poničila výlohu obchodu. Vznikla přitom škoda za více než půl milionu korun.

Policejní mluvčí Michaela Lébrová ujistila, že k žádnému zranění nedošlo. „Policisté provedli šetření, místo ohledali a zadokumentovali. Dechová zkouška byla u řidičky negativní. Dopravní nehoda byla s řidičkou vyřešena na místě uložením pokuty v příkazním řízení,“ popsala nedělní nehodu.

Je to přitom jen pár měsíců od doby, co se v Pelhřimově stala podobná nehoda. V květnu totiž najel řidič do vestibulu prodejny Penny marketu při couvání. Vchod při nehodě poničil. Na místě tehdy zasahovali hasiči.