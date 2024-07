S couváním a nejen s ním měla v Humpolci v sobotu večer problém sedmasedmdesátileté řidičce, která několikrát narazila do zdi.

„Řidička vycouvávala z parkovacího stání, přičemž najela na chodník a narazila zadní částí auta do zdi domu. Následně chtěla vyjet zpět na komunikaci, místo toho ale přejela přes silnicí a narazila přední částí vozidla do fasády jiného domu. Poté vycouvala zpět na silnici, nedokázala ale včas zastavit a opět narazila do zdi domu," popsala kuriózní nehodu policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Při dopravní nehodě se řidička zranila a sanitka ji převezla na ošetření do pelhřimovské nemocnice. Řidička nebyla opilá. Při nehodě vznikla škoda za sto tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří.