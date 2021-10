Žena upadla na zem a zranila se. Osmasedmdesátiletou důchodkyni na místě ošetřili záchranáři a přepravili ji leteckou záchrannou službou do nemocnice v Brně. "Řidič autobusu se na místě podrobil dechové zkoušce na alkohol, kdy výsledek dechové zkoušky byl negativní," doplnila Čírtková. Podle policie je možné, že žena vstoupila na přechod kdy už svítila červená. "Ale to objasní až podrobné šetření," zdůraznila Čírtková.

Jak upřesnila, tato křižovatka je řízená světlenými signály, které byly v době nehody v provozu. V té chvíli po přechodu pro chodce přecházela starší žena. "Z prvotního šetření na místě vyplývá, že řidič autobusu při odbočování zřejmě přehlédl ženu, která chtěla přejít silnici po přechodu pro chodce. Na přechodu řidič do ženy narazil přední částí autobusu," popsala nehodu policejní mluvčí.

