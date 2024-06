Ale popořadě. Pelhřimovské muzeum rekordů udělilo mastifovi jménem Uriáš titul nejtěžšího psa Česka. Právem, váží 125 kilo. V Alabamě se konala soutěž tamní Miss. Zvítězila Sara Milliken – a to s váhou 150 kilogramů. Nešlo přitom o recesi, ostatní finalistky byly štíhlé slečny.

Milliken o své morbidní obezitě ví. Ví o tom, jak je tato nemoc nebezpečná. Přesto se ji rozhodla takto adorovat. Budiž, ne každý je soudný, ale soudní měli být aspoň porotci. Nejenže jí měli šetrně ukázat dveře a už vůbec ji neměli pasovat na první místo. Možná však nenašli odvahu jí cokoli říct a nechtěli jí pravdou ublížit. Pak lze ale předpokládat, že svým verdiktem vehnali slzy do očí ostatním finalistkám – které plakaly nikoli dojetím nad úspěchem své kolegyně, nýbrž kvůli zjevnému podrazu, jejž si musely vytrpět.

Zdroj: Youtube

To mastif Uriáš zvítězil zaslouženě – u psa jako tele se jaksi předpokládá, že bude něco vážit. Zpozornět bychom ale měli v okamžiku, kdy Uriáš zvítězí v klání o nejhubenější čivavu. Pak totiž bude jasné, že i u nás je černá bílou a bílá černou, a my se to stydíme říct.