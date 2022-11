Genderově neutrální WC na Masarykově univerzitě: petice má přes tři sta podpisů

Občas se opravdu stane, že příroda stvoří člověka s mužským tělem, který se cítí být ženou, či naopak. K tomu existují i mezistupně těchto vnitřních stavů, což je oněch dvaapadesát pohlaví, o nichž se nyní tolik mluví. Jenže… Ony vnitřní stavy jsou víceméně duševního rázu. Ale z fyziognomického hlediska lze téměř každého člověka určit coby muže nebo ženu.

Nikomu nelze vyčítat, cítí-li se ve svém těle špatně. Na druhou stranu by se nic nedalo vyčítat ani ženě, která by protestovala, kdyby na dámských záchodcích potkala jedince mužského vzhledu. I kdyby se dotyčný cítil sebevíc ženou, pokud by byl aspoň trochu soudný a ohleduplný k ostatním, raději by volil pánské WC. Jistě, možná by z toho mohl mít psychické trauma. Děkan Němec ho ale této stresové situace zbavil. Spokojeni mohou být všichni – binární, nebinární i fakulta, která tak nemusí investovat do nových záchodků, jež by užíval jen zlomek jejích studentů.