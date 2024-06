Martin Singr | Foto: Deník / Martin Singr

Jáchyme, hoď ho do stroje! Šest medvědů s Cibulkou. Limonádový Joe aneb Koňská opera. Ať žijí duchové! Všechny tyto skvělé filmy mají jeden společný rys – režíroval je Oldřich Lipský, rodák z Pelhřimova.

Třebaže se jedná o filmy i přes padesát let staré, jde o nestárnoucí klasiku. Lidé se na ně rádi podívají, i když je znají téměř nazpaměť a hlášky z nich zlidověly. Současná česká filmová tvorba mi přitom přijde, a čest výjimkám, poněkud mdlá. Nechci tím ale tvrdit, že dnešní režiséři nejsou dobří. Jsou, ale je tu konkurence z Netflixu, Disney Channelu a podobně. Musí čelit také současné oblibě českého diváka v seriálech a příliš jim nepomáhá ani uspěchaná doba, kdy vše musí být levně a hlavně rychle. To jsou podmínky, které opravdu nenahrávají vzniku filmu, který se stane legendárním.

Oldřich Lipský, od jehož narození uplyne 4. července rovných 100 let, by si ale se současnou situací jistě dokázal poradit. Bohužel už téměř čtyřicet let není mezi námi, nicméně sobotní akce v Pelhřimově ukázala, že zanechal obrovskou stopu a lidé na něj stále vzpomínají. Na pódiu se také představili potomci nejen Oldřicha, ale i jeho Lubomíra. Je jich opravdu hodně a bylo by nadmíru sympatické, kdyby někdo z Lipských zvedl hozenou rukavici a opět začal točit filmy, které se stanou českými klenoty.