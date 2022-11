Vlekaři na Vysočině se rozmýšlejí, jestli uměle zasněží. Zdražují vstupy do bazénů. Smutné. Ale mnohem horší je, že potravinová banka pro potřebné v Ledči nad Sázavou je skoro prázdná. Prázdní se tím rychleji, jak rostou ceny energií a všeho, co má jméno. Na seznam potravinové banky se tak dostávají i lidé, kteří si mysleli, že se jim to nikdy nestane.