Most v Třebíči-Poušově se prodraží, je potřeba použít jiné technologie

„Krucifix, ty lidi taky na všecko vletěj. Jako ovce. Ausgerechnet teď jim někdo bude stavět most, když si oni vzpomněli. To bude ostuda…“

„Koukejte, je správný říkat si pravdu. A proto si ji teď tady musíme říct. Nikdy jsme nemohli počítat s tím, že bychom dostali něco zadarmo!“

„Ale lidi, prosím vás. Každej z vás přece víte náramně dobře, jak věci nakonec jsou. My můžeme mít dneska jenom to, co jsme si sami udělali!“

„Ať žije nový most!“

„Dyť tady žádnej most není!“

„Ty s tou svou pravdou. Drž hubu a plav!“

Tyto věty zazněly v komedii Bílá paní a je nutné se ohradit proti každému, kdo tento film dává do souvislosti se stavbou mostu v třebíčském Poušově. Za prvé: Zdeněk Podskalský Bílou paní natočil v roce 1965 – a nemohl tedy znát situaci v Třebíči o šedesát let později. Za druhé: Je nehorázné tvrdit, že v obou případech jde o stavbu nevyzkoušenou technologií. To platí jen pro film, kde předseda s tajemníkem chtěli zadat práci na mostě Bílé paní, aniž by si předem ověřili její možnosti. V Třebíči přece vzniká dřevobetonová konstrukce, která byla v Česku už jednou vyzkoušena.

Někteří lidé ale přesto tvrdí, že most v Poušově postaví právě Bílá paní. Na tento nesmysl lze shodou okolností reagovat jinou hláškou z onoho filmu: „Dnes už nepotřebujeme strašidla, když máme národní výbor!“