Užitečný zástupný problém. Aby si poddaní nevšimli, že nás čekají temné zítřky a neptali se kdo za to může. Zdražují potraviny a hypotéky.

Ceny energií rostou. Ekonomové varují, že se brzy objeví lidé, co budou potřebovat sociální dávky aby si doma posvítili a zatopili. Nemluvě o trapném zeleném údělu v jehož jméně by nás mocní nejraději hnali ke svíčkám, studeným kamnům a krmili kopřivami. Údajně kvůli ochraně planety. Ovšem omezení jen pro poddané. Mocní si neodřeknou nic. Super platy, ani soukromé letadlo na summit do Bruselu, kde budou plánovat, jak poddané dál dusit.

Jediné, čeho se mocní bojí, aby se poddaní nenaštvali a nechtěli ukončit ten zmar a chaos. Třeba s holemi v ruce. Proto covid. Vyděšené ovce plné experimentálního mixu tupě zírající na obrazovku, hltající zohýbané statistiky, se na odpor nezmohou. S covidem na věčné časy a nikdy jinak.