Byla to vesměs pozitivní zpráva – jihlavská radnice umožní někde parkovat v neděli zdarma celý den, jinde to půjde na dvě hodiny bez placení i ve všední dny, navíc se zprůjezdní náměstí. Člověk by očekával, že lidé zatleskají, pod článkem Deníku sdíleném na sociálních sítích ale byly reakce přesně opačné.