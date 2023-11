Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Témata z posledních dnů, která spolu zdánlivě nesouvisejí: Lidé z Vysočiny mají problém sehnat odborného lékaře. Devadesátiletá cestovatelka Miluška Mrvková z Třebíče chce i nadále poznávat cizí kraje. Nezaměstnaní nad padesát let nemůžou sehnat práci.

Babička cestovatelka z Třebíče: Arménie je krásná, v Egyptě nás okradli

Když ČSR roku 1924 zavedla důchodový systém a stanovila věk odchodu do důchodu na 65 let, z hlediska rozpočtu o nic nešlo. Penze se dožil jen málokdo. Na sto let starých snímcích vypadají padesátníci velmi sešle a kdo tehdy oslavil sedmdesátku, byl považován za skutečného kmeta. A až úsměvné jsou články ze sto let starých novin, v nichž lidé nad šedesát let bývají běžně označováni za starce a stařeny. Dnes by to bylo jednak na žalobu, jednak by si čtenáři klepali na čelo, zda se redaktor nezbláznil.

U personalistů ale stále platí, že komu je nad padesát, ten je pomalý a nenaučí se nové věci – radši tedy přijmou někoho mladšího. Co na tom, že ten padesátník pravidelně sportuje a myslí mu to lépe než dvacátníkovi.

Žena s vysokým tlakem marně shání kardiologa. Na Třebíčsku zřejmě není jediná

Populace stárne, zdravotnictví je vyspělejší. I ve vyšším věku lze žít naplno díky odborným lékařům. Jejich počet je obdobný jako před lety, ale těch, kteří je potřebují, je zkrátka víc. Proto bude nutná reforma zdravotnictví, stejně jako penzijního systému, jenž z rozpočtu ukousává čím dál více. Je smutné, že vláda, která jej chce přizpůsobit dnešní době, sklízí kritiku. Nejde přece o nějaký asociální plezír, ale holou nutnost.