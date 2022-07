Předseda ČSSD a zároveň starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda se opět uchází o hlasy voličů v blížících se komunálních volbách. Na tom není nic divného. Tedy až na to, že do voleb jde i tentokrát pod hlavičkou uskupení Lepší Nové Město.

Zbídačená sociální demokracie loni doplatila na to, že jí babišovci, s nimiž byla předtím ve vládě, dokonale vysáli program. Zkoušela to napravit moderními levicovými experimenty, ale na své tradiční voliče zapomněla. Více než sto čtyřicet let stará partaj v parlamentních volbách zcela vyhořela. Šmarda ji pak převzal s cílem vrátit jí zašlý lesk.

Michal Šmarda kandiduje v Novém Městě na starostu. Pod jinou značkou

Něco takového je ale cesta na dlouhé roky. Roky, kdy je nutné mít promyšlený každý krok. Což kandidatura šéfa strany pod jinou značkou než ČSSD jaksi není. Jistě, v Novém Městě je Šmarda oblíbený a zřejmě zaznamená slušný výsledek. Lidé ale budou volit Šmardu a jeho přátele – a název jejich uskupení je zajímat nebude. Volili by ho, ať by měl na kandidátce napsáno Lepší Nové Město, ČSSD nebo třeba Chci znovu na radnici.

Podobně jako Šmarda kandidují pod jinými značkami i další sociální demokraté. Jenže v jeho případě je to něco jiného. Stojí v čele celostátní strany. Volič z druhého konce republiky jeho kandidaturu bude proto vnímat jinak než Novoměstští. Zřejmě si řekne, že se šéf sociální demokracie za značku ČSSD stydí. Anebo, že jí sám nevěří. A to si tento volič zapamatuje do budoucna. Ke škodě ČSSD.