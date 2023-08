Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

V rámci prázdninového cestování jsme se na pár dní podívali také do hlavního města, Prahy. Kamarád, se kterým jsme se jeden večer potkali, nám vyprávěl, jak jeho kolega v práci nemohl pochopit, proč jedeme na dovolenou z Vysočiny do Prahy, ale na pár dní to bylo fajn. Jen musím zhodnotit, že se na Vysočině máme opravdu dobře, není důvod si stěžovat.

V prvé řadě bych rád zmínil parkování, ožehavé téma zejména pro Jihlavu. Ani jsme neměli v plánu jet přímo do centra, jen do místa, odkud je nějaké rozumnější spojení městským autobusem, ale byla to hrůza – všude modré zóny a ještě pro jistotu zaplněné vozy rezidentů. Když už byla někde náhodou volná plocha, byla do posledního místa plná. Zlatá Jihlava, kde se dá nechat auto prakticky v centru, v Cityparku, na tři hodiny zdarma.

Výšlap na deset hradů na Vysočině: nejvíc dá zabrat Zubštejn a Roštejn

Dále pak kolony, které trápí nejvíce asi řidiče v Třebíči. Z pražské zoo jsme měli jet autobusem na Nádraží Holešovice osm minut. Trvalo to pětatřicet, mezi některými zastávkami by bylo určitě rychlejší jít pěšky. A to ani nemluvím o jižní spojce, tam je ale situace prakticky každé ráno stejná. Lidi si tak asi už zvykli. S dlouhým čekáním v kolonách pak ostře kontrastuje běžný život ve městě, kdy se pořád tak nějak spěchá.

A jídlo, nedávno hojně diskutované v jedné facebookové skupině věnující se Pelhřimovu? Polévka za dvě stovky, guláš za čtyři a k tomu „Plzeň“ za stovku, to jsou opravdu jiné ceny, než na které jsme zvyklí na pomezí Čech a Moravy. To tady se najíme i za méně než polovinu, a chutně.

On ten kolega mého kamaráda měl pravdu, ono bude lepší užít si dovolenou na Vysočině než v Praze.