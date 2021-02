Komentář z Vysočiny: Když se nekoná

V nemocnicích na Vysočině pomáhají zdravotnickému personálu vojáci a hasiči zvládnout péči o pacienty s covidem. Přitom nedávno ministr veškerého zdraví přiznal, že do kategorie covid se někde počítají i oběti autonehod a že to prý prošetří. Šéf klinické skupiny Covid při ministerstvu zdravotnictví Vladimír Černý uvedl, že v nemocnicích je blokována přibližně pětina lůžek lidmi, kteří akutní covid péči nepotřebují. Česky řečeno, nemají tam co dělat. Tak co si o tom máme myslet?

Štěpánka Saadouni. | Foto: Deník/archiv