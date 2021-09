Na Vysočině je nejvíce traktorů ze všech krajů nejen v přepočtu na obyvatele, ale i na registrované vozy, zjistili kolegové z centrální redakce. Rekordní v celorepublikovém měřítku je Pacov se 77 traktory na tisíc registrovaných vozidel. V Telči jich je jen o šest méně a o další jeden méně v Bystřici nad Pernštejnem.

S traktory to ale není vždy jen radost. To jistě potvrdí každý, kdo se v uplynulých týdnech dostal do kolony, kterou některý z traktoristů vedl. Marná sláva, traktory obvykle rychlostní rekordy nelámou. Tím spíše, že jich nejvíce stále pochází z osmdesátých let minulého století. Ale zpětná zrcátka mají a nechat se na vhodném místě předjet by, tuším, nemusel být úplně neřešitelný problém.

Pozitiva takových strojů však jednoznačně převažují. Třeba v zimě. Někteří dobráci prohrnou kdejakou vedlejší cestu dobrovolně, jiní pomohou, když řidič skončí v závěji. A pak jsou tu brambory, které se rovněž na Vysočině pěstují více než kde jinde v republice. Ty se také bez traktorů neobejdou a malé chlapce traktory fascinují zhruba tolik jako bagry. Takže hodně. A evidentně nejen děti, což dokazuje čtenost nedávné fotoreportáže z traktoriády, ta byla mimochodem se slušnou účastí. Traktor je na Vysočině zkrátka doma.