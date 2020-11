Přidali se k aktivitám Stanislava Pecky ze Sobětuch, který proti střídání času protestoval celý život. Tvrdil, že to má vliv na zdraví člověka a mate hospodářská zvířata. Krávy potřebují dostat nažrat a podojit když potřebují a ne podle hodinek.

Střídání letního a zimního času mělo zelenou před rokem 1989, kdy všechny provozy patřily státu. Pracovní doba začínala a končila ve stejnou dobu. Změny času přišly údajně z důvodu úspor energií, ale nikdo to nikdy jasně neprokázal. Spíš je pravdou, že pohybování časem zavedli naši mocní jen z čisté arogance, nabubřelosti a drzosti, v domnění, že mohou poroučet větru a dešti. Jenže, jak se ukazuje když jde do tuhého, člověk neporučí ani vlastnímu pozadí.

V době, kdy výroba u nás přešla do soukromých rukou nebo úplně zmizela z mapy republiky, zřejmě i naši mocní pochopili že střídání času ztrácí smysl. Tak vzali rozum do hrsti, byť tam kde nic není, ani smrt nebere a rozhodli se, že čas bude jen jeden. A posvětí to Evropská Unie.

Dnes už zesnulý Stanislav Pecka by se mohl radovat, ale bohužel, není to jen tak. Podle původních plánů mělo střídání časů skončit už letos, zkraje roku ale chyba lávky! Nový termín stanovený Evropskou unií je rok 2021. Státy si totiž mohou určit, jestli chtějí trvale letní nebo zimní čas. To by měly oznámit Evropské komisi do 1. dubna příštího roku.

Ty, které si vyberou letní, naposledy změní čas 28. března 2021. Státy preferující zimní čas, který tu byl po celá staletí a našim předkům nepřekážel, čeká ještě jedna změna 31. října 2021. Takže časová humoriáda pokračuje. Členské státy se totiž zatím stále nedokázaly shodnout, Čekal někdo něco jiného? Nicméně v takovém případě se nabízí otázka, když se státy napříč Evropou nedokážou shodnout na takové „prkotině“ jako ručičky na ciferníku, jak chtějí řešit mnohem složitější otázky jako je bezpečnost, migrace, ekonomika , pracovní trh a nyní pandemie koronaviru?