Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Vypadalo to jako výhodná nabídka. Obchodní centrum Vysočina uprostřed Pelhřimova s odhadovanou cenou pětasedmdesát milionů korun mělo jít do dražby za cenu zhruba poloviční, pětatřicet milionů. Vedení Pelhřimova projevilo zájem se o budovu ucházet.

Zastupitelé tak měli na svém mimořádném zasedání nejdříve hlasovat, zda se město zapojí. Až pak byla na programu otázka, jakou nejvyšší cenu budou akceptovat. Jenže na tu ani nedošlo, místo potřebných jedenácti zastupitelů zvedlo pro účast v aukci ruku jen devět. A bylo hotovo.

Plány na komerční využití spodního patra a vrchní patro pro spolky tak vzaly rychle za své. Dle dostupných informací byl nakonec jen jeden zájemce, který chce mít v budově prodej potravin a k tomu uvažuje o ubytovně. A město nebude mít moc možností to ovlivnit. Rozhodně ne tolik, jako kdyby budovu samo vlastnilo.

Dle informací z radnice někteří zastupitelé změnili svůj názor po prohlídce budovy a následně hlasovali proti. Možná se jednalo o promarněnou příležitost – kdyby město koupilo budovu, která byla poslední velkou stavbu zahájenou za komunistického režimu, mohlo by si s ní dělat, co by chtělo. Třeba i zbourat. Co by za takovou možnost dali Jihlavští v případě Prioru, pardon, Obchodního centra Jihlava.