Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Trasa třebíčského obchvatu je daná a hotovo. Tvrdí to město, kraj, Ředitelství silnic a dálnic a nejnověji i ministr dopravy. Třebíčská opozice prosazující jinou, tzv. velkou variantu obchvatu to tedy slyší odevšad.

Ministr dopravy Kupka: Vedení trasy třebíčského obchvatu už nelze zpochybňovat

Této opozici se v Třebíči podle jejího vůdce Jaromíra Baráka říká barákovci. A ti si stále vedou svou. Navržená varianta je podle nich špatná, blízko centra města atd. atd. Zpočátku měly tyto argumenty smysl a lidé na ně slyšeli. Jenže s tím, jak se město během let zahltilo auty a jak bylo čím dál jasnější, že se hraje jen o tuto variantu, se ti liberálnější příznivci opozice začali smiřovat s faktem, že obchvat povede po navržené trase.

Ale radikální barákovci jsou umanutí – a to je to nejhorší, co může politika potkat. Smyslem politiky je hledání kompromisu a umění dialogu. Jednou mám pravdu já, jednou ty, z toho však nesejde. Napříště si najdu jiné téma a v tom tě porazím.

O obchvatu Třebíče se diskutovalo na semináři, podle opozice to byla šaškárna

Barákovci by možná i byli dobrá opozice, kdyby toto umění ovládali nebo v jejich čele nestáli radikálové. Pokud by včas seznali, že bitva o obchvat už nemá smysl, zaměřili by své úsilí jiným směrem a tím by byli zajímaví pro mnohem větší skupinu voličů. Jenže místo toho neustále bojují proti dané variantě obchvatu, neustále podávají různé právní rozpory, které jsou jim však taktéž neustále vraceny. Poprvé, podesáté, možná i posté.

Říká se, že stokrát nic by umořilo i osla. Osla možná ano, ale nikoli barákovce. K jejich vlastní škodě.