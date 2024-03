Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Kdo by nezažil tu situaci, kdy večer kamsi cestuje, hlad velký, a obchody zavřené. Benzinky, ač svítí, jsou taky mimo provoz a tak není ani ta bageta. Lidé jedoucí po dálnici mohou od konce února sjet do Humpolce a nakoupit si tam klidně i o půlnoci. Místní pak rychle a snadno vyřeší třeba pohoštění pro nečekanou návštěvu nebo akutní nedostatek čehokoliv od aviváže až po čerstvou zeleninu.

První nonstop obchod na Vysočině. Vyzkoušeli jsme noční nakupování v Humpolci

V Kamarytově ulici totiž Coop upravil prodejnu tak, aby se tam i po ukončení otvírací doby dalo nakupovat. Stačí mít v mobilu speciální aplikaci a být plnoletý. To proto, že v obchodě bez prodavačů jaksi není nikdo, kdo by zákazníkovi zabránil koupit si alkohol. Jinak by celý proces vstupu, zaplacení a odchodu z prodejny klidně zvládli i mladí, tak je jednoduchý.

Vydělá na tom i prodejna, ze své podstaty je v jejím zájmu, aby tam chodili lidé a v noci nemusí platit mzdu prodavačkám. Obavy ze zlodějů jsou naprosto liché. To by už musel být lupič opravdu koumes, aby si ze všech prodejen v kraji vybral zrovna tu, která má u stropu nespočet kamer napojených na ostrahu. To se klidně může u vstupu rovnou prokázat svou bankovní identitou.

Revoluce v nakupování: v Humpolci bude první obchod otevřený po celý den

Taková možnost odemknout si obchod, nakoupit zboží, namarkovat ho a znova za sebou „zamknout“ je sice fajn, ale hromadně asi bude fungovat těžko. Jistý hybridní systém se ale stává realitou prakticky všude. Stále více supermarketů v Jihlavě zavádí vedle klasických také samoobslužné pokladny. Na pár věcí je to fajn, ale markovat si takhle plný košík, to opravdu nechcete. Proto jen doufám, že i do budoucna budu mít v obchodě možnost volby, jestli si chci počkat ve frontě, nebo být kromě zákazníka tak trochu i pokladní,