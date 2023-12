Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

K poměrně kuriózní nehodě došlo v pátek 8. prosince brzy ráno na dálnici D1. Most tam kousek před sjezdem na Jihlavu ve směru od Prahy narazil do jiného mostu.

Nehoda na D1 u Jihlavy zastavila provoz na Brno. Z auta se utrhla kovová lávka

Jednalo se o transport Bránské lávky, která mířila do Žďáru nad Sázavou. Ocelový hranol měl být nad řekou Sázavou pod Bránským rybníkem. Nadměrný náklad naložený na nákladním autě se však nevešel pod most. Po nárazu se utrhl a zůstal ležet v levém jízdním pruhu, místo tak bylo průjezdné s omezením. Pouze ve chvíli, kdy na místě pracoval speciální jeřáb, stála dálnice ve směru na Brno. Škoda je téměř šest se tisíc korun.

Nehoda vyvolala mezi širokou veřejností nejrůznější reakce. Někteří nevěřili, že se podobná situace může stát i v Česku. Jiní rozumovali, že když je jasná výška nákladu a světlá výška mostu, nemůže se přeci taková nehoda stát. Další pak byli přesvědčeni, že si měl řidič dát větší pozor.

Ono ale není přepravovat nadměrný náklad jako jet s rodinou na dovolenou. Trasu je potřeba pečlivě naplánovat a uvažovat, jestli na ní nejsou nějaká omezení. Dispečer může krásně spočítat, že se pod dálniční most souprava vejde, ale pak stačí náklad podložit tlustějším prknem nebo o trochu více nafouknout pneumatiky a už to nevyjde. Řidič ze své pozice jen těžko vidí, jestli se vejde. A i kdyby zjistil, že ne, v tu chvíli už stejně nic nenadělá. Nejlepší tak bude, když viníka určí ti, kteří to mají v popisu práce.