Třebaže zatím neexistuje auto, které by dokázalo využít všech 400 kilowatt, které může nabíječka dávat, jde o velký krok kupředu, co se týká rychlosti nabíjení. Po „natankování“ auta vyjde řidiče kilometr na nějaké dvě koruny padesát. To je oproti devadesáti haléřům při „pomalém“ nabíjení ze zásuvky doma sice dost, ale rozhodně nesouhlasím s nářky řidičů, jak je to drahé a nedostupné.

Stačí počítat. Litr benzinu nebo nafty u D1 může dneska stát kolem pětačtyřiceti korun. Při jízdě po dálnici pak taková Škoda Octavia i přes moderní a úsporný motor pod kapotou potřebuje na sto kilometrů kolem osmi litrů, každý kilometr tak vyjde na 3,60. Tak jakápak drahota?

Elektromobily zkrátka do budoucna budou jednou, ne však jedinou, možností jak se přepravovat z místa na místo a právě inovace jako rychlonabíječky celou oblast posouvají dopředu. Průkopník vždy musí trpět, řekl mi mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský dvanáct let zpátky na téma prvního elektrobusu v Praze. Já bych to tak kruté neviděl. Stačí přestat dívat se na elektromobily a zejména pak na rychlonabíječku u Humpolce jako na luxus, který si nemůžeme dovolit. Stačí trochu počítat.