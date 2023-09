Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Paříž, Praha, Ostrava. A další města, k nimž nově patří i Pelhřimov. Tam všude zakazují či aspoň nějak omezují používání elektrokoloběžek. Někde mají utrum ty sdílené, někde všechny, někde platí zákaz i pro elektrokola, někde nemohou jezdit jen v určitých zónách… Lidé v těchto městech mají ale jedno společné – plné zuby neslyšných, zato docela rychlých vozítek, která se proplétají mezi lidmi.

V Pelhřimově o omezení koloběžek začali naplno uvažovat po incidentu z počátku září, kdy se srazili dva jezdci na těchto strojích u rybníka Stráž a vážně se zranili. Na radnici ale chodily podněty už dříve. Lidem se nelíbila bezohlednost některých koloběžkářů.

Srážka elektrických koloběžek u Stráže: Pelhřimov zvažuje jejich omezení

Asi se tak nechovají všichni, ale jsou to právě tito neurvalci, kvůli nimž města přistupují k razantním krokům. To, co před pár lety vypadalo jako zajímavá alternativa dopravy, se zvrhlo v nebezpečnou hru, kdy chodec musí být i ve svém hájemství, tedy na chodnících či pěších zónách, neustále ve střehu. Elektrokoloběžky totiž mají velmi silné zrychlení a rychlost 25 km/h rozhodně stačí k tomu, aby dospělého člověka vážně pochroumaly. Nedejbože, když jezdci vběhne pod kola malé dítě.

Uživatelé koloběžek si za zákazy mohou sami. Kdyby všichni jezdili slušně, nikdo by je ze zmíněných měst nevyháněl. Pelhřimov je na Vysočině první vlaštovkou – ale nedojde-li k razantní změně v chování koloběžkářů, pak bude těchto vlaštovek brzy celé hejno.