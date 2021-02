Vlekaři jsou v nezáviděníhodné situaci. Na Čeřínku chtěli i vládním nařízením navzdory spustit vlek, nakonec se rozhodli jinak a lyžaře na kopec vozí na lanech za skútry. Aspoň něco tím vydělají, i když to provoz vleku nemůže nahradit. Magda Vaňková provozující sjezdovky v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku pak na sociálních sítích požádala veřejnost o pomoc tím, že si koupí skipasy na příští zimu. Zasněžování stálo dost peněz.

Proč ti vlekaři zasněžovali, řekne si možné leckdo. Možná to bylo proto, že celou zimu nebylo jasno a termín možného spuštění vleků se stále posouval. Nikdo neřekl, že se vleky prostě už nespustí. Mohlo to být i tím, že kdyby se situace změnila a lyžaři směli na svahy, po trávě by se jim jezdilo špatně. Rozhodně to ale nebylo proto, že vlekaři neví, co s penězi. Jsou totiž v dost rozdílné situaci než třeba majitelé fitness center. Třebaže v současnosti nemohou podnikat ani jedni, do fitka mohou chodit lidé celý rok. Lyžovat se dá jen pár měsíců, některé zimy pak jen týdnů, v roce. A ta doba pomalu končí. Kéž by se totéž dalo říct o době koronavirové.