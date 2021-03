Komentář Deníku Vysočina: Příště zorbing koule

Každý den, už celých dvacet let, se vydává Oldřich Giňa z Havlíčkova Brodu do ulic čistit město od nepořádku. V takzvané první linii nejsou jen lékaři, zdravotní sestry a prodavačky. Jsou to i stovky zaměstnanců technických služeb, kteří se starají o čistotu měst a denně se potkávají s nákazou. A oni se teď zlobí. Bohužel právem.

Štěpánka Saadouni. | Foto: archiv Štěpánky Saadouni