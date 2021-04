Za posunem termínů údajně stojí snaha jihlavských radních snížit co nejvíc náklady stavby, které se šplhají do stovek milionů. Radní chtějí dodavatele, který halu postaví nejlevněji. V takovém případě se nabízí možnost oplotit nějaký kachní rybník a počkat až zamrzne. Ale teď vážně.

Při hledání levných dodavatelů často platí přísloví, vybíral až přebral nebo sliby se slibují a blázni se radují. Skoro každá druhá stavební firma se dnes podbízí investorům nízkou cenou na hranici rozumu. Ta nízká cena bývá často platná jen na papíře. Teprve až stavba začne, objeví se záhadně za pár měsíců různé vícepráce a dodělávky, které se množí jako trpaslíci.

Nakonec je cena stavby proti původnímu návrhu téměř dvojnásobná. Investor pak může jen brečet do polštáře, platit, nebo se soudit. No neberte to, za ty peníze.