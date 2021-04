Jana Kudrhaltová. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Je to ovšem správný krok? Školáci jsou už téměř rok bez svých kamarádů, kontakt s učiteli jim zajišťuje pouze obrazovka počítače a na takové ty klasické školní lumpárny nemají ani náladu, protože mají co dělat, aby zvládli pochopit probírané učivo. Teď mají konečně možnost vrátit se alespoň částečně do starých kolejí, ale někteří rodiče jim tu šanci nedají, aby je tento zážitek náhodou netraumatizoval. Podle této logiky by ale dítě neměli posílat ani k zubaři, protože návštěva tohoto „tyrana“ také může ublížit dětské psychice. A přesto tam s ním chodí.