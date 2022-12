VIDEO: Ve školách byla údajně bomba: děti z Třebíče musely jít rychle domů

Podle třebíčské mluvčí byl email odeslán z ruské IP adresy. Psán byl ale česky, byť místo slova „vybuchne“ jeho autor užil výraz „odfoukne“.

Ač v současnosti většina zla opravdu pochází z Ruska, možnost, že by email pocházel odtud, vypadá dost nepravděpodobně. Každý trochu šikovný puberťák umí IP adresu změnit. Policie jistě má metody, jak se nakonec dopátrat té skutečné, ale pro počáteční ošálení to stačí. A proč by si pachatel vybral zrovna Znojmo a Třebíč, a ne jiná města? A proč právě školy? Útok nepřátelského státu by dával smysl, pokud by si za cíl zvolil místa, kde jsou zranitelné osoby, jimž by evakuace mohla ublížit, nebo kde by chaos mohl ohrozit značný majetek.

Anonymové dříve volávali z telefonní budky – ty už ale zmizely v prachu dějin. Mobily jsou lehce vystopovatelné, a tak útočník zkusil zneužít všeobecné obavy z války a vzal na sebe tvář Rusa. Prostě zahrál pod falešnou vlajkou, jak se říká v tajných službách. A aby trochu zahladil stopy, poslal svou výhružku i do sousedního města. Spíše by se tedy mělo pátrat, ve které znojemské či třebíčské škole se měla v úterý po poledni psát písemka.