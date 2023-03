Jestli se dá aktuálně nějaký region z celorepublikového hlediska považovat za gastronomický, je to bezpochyby Pelhřimovsko. Sotva v televizi skončilo vysílání vysočinské edice pořadu Prostřeno, kde bylo nejvíce soutěžících zrovna z Pelhřimova, konalo se v Humpolci finále prvního ročníku studentské soutěže BernardChef.

VIDEO: Vařili z piva. Historicky první BernardChef v Humpolci zná vítěze

Přestože v obou soutěžích šlo o totéž, totiž uvařit co nejlépe, byly to naprosto odlišná klání. Prostřeno je ve své podstatě reality show, někteří diváci s nadsázkou říkají, že tam jde o všechno možné, jen ne o vaření. Roli tam hrají emoce, vzájemné sympatie a často i taktika. Někteří soutěžící se ani netají tím, že nejsou nijak dobrými kuchaři. Naopak BernardChef, tam bylo umění v kuchyni na první místě, do finále se dostali jen ti nejlepší z nejlepších. Studenti doslova kouzlili, ať už šlo o vymyšlení jídla nebo následnou realizaci.

Šel bych do toho klidně znovu, říká o natáčení pořadu Prostřeno Adam z Vysočiny

Kapacita v gastronomii Jaroslav Sapík soutěže jako je BernardChef vítá, podle něj je potřeba hledat talentované kuchaře. Přesto bych nezatracoval ani Prostřeno. Amatérští kuchaři mohou být inspirací pro diváky, navíc se ne všechno povede. A jsou to větší chyby než když jednoho ze studentů štvalo, že udělal moc tvrdou křupavou ozdobu. Zkrátka, když dělají dva totéž, není to vždy totéž.